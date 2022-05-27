Шольц выступил за отправку оружия прямо в зону боевых действий в Украину — Der Spiegel

Канцлер Германии Олаф выступил за отправку немецкого оружия прямо в зону боевых действий в Украину, чего немецкое правительство никогда не делало раньше.

Шольц подчеркнул, что российскому диктатору Владимиру Путину "не должна сойти с рук бесчеловечная война", которую он развязал против Украины. Для этого, по словам лидера Германии, вводятся жесткие санкции против РФ, а также проводится гуманитарная, экономическая и финансовая поддержка Украины.

Об этом немецкое издание Der Spiegel.

"И, следовательно, также доставка оружия в зону боевых действий, чего мы никогда не делали как Федеративная Республика", — заявил Шольц, добавив: "Мы решили помочь жертвам этой захватнической войны, чтобы несправедливость не победила право, чтобы грубая сила не преобладала как средство политики".

Напомним, посол Украины в Германии Андрей Мельник подверг резкой критике выступление канцлера ФРГ Олафа Шольца на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В Киеве надеялись услышать в выступлении Шольца конкретные шаги руководящей коалиции в Германии для поддержки Украины, чтобы страна выиграла эту войну, чего не произошло.

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