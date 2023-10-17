Шольц заблудился на красной дорожке и насмешил журналистов — видео

Олаф Шольц немного не справился с красной дорожкой перед парламентом Албании.
Канцлер Германии Олаф Шольц заблудился на красной дорожке перед парламентом Албании.
Видео с конфузом немецкого канцлера было распространено в Сети.
В понедельник, 16 октября, Олаф Шольц посетил столицу Албании – Тирану, где принял участие в саммите Западных Балкан. Канцлера встречал лично премьер-министр Албании Эди Рама на лестнице здания парламента.
Однако, когда Олаф Шольц вышел из машины, он не заметил албанского премьера и пошел не в ту сторону, переступив ограждение.
Албанские журналисты остановили канцлера Германии и помогли ему найти дорогу к зданию правительства.
"Путь был чётко обозначен, но Олаф Шольц, видимо, был настолько занят всяческими кризисами и войнами, что тут же заблудился", — пишет обозреватель BILD Анжелика Хеллеманн.
Напомним, Олаф Шольц сказал, почему не хочет передавать Украине ракеты Taurus.
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