Шольц зарегистрировался в TikTok – пресс-служба опубликовала первые видео и сообщила главную цель аккаунта

Сам канцлер Германии пообещал не танцевать в TikTok, но потом передумал.

Канцлер Германии Олаф Шольц зарегистрировал аккаунт в соцсети TikTok. Сначала он сказал, что танцев не будет, однако впоследствии в своем аккаунте он добавил подпись: "Посмотрим" со смайлом.

Об этом стало известно с официального аккаунта канцлера в TikTok.

Пресс-служба Шольца опубликовали два видео: на одном можно увидеть кабинет канцлера, его черный портфель и самого канцлера за столом. Видео сопровождает игривый музыкальный мотив.

Аккаунт Шольца в TikTok будет вести команда канцлера Германии. А главная цель аккаунта – показать пользователям деятельность немецкого правительства. Они смогут оставлять комментарии, вопросы и предложения и даже заглянуть за кулисы повседневной политической жизни. Аккаунт ведет пресс-служба немецкого правительства.

Сначала Шольц пообещал не танцевать в TikTok, позже в своем аккаунте он добавил: "Посмотрим:)".

Тем временем стало известно, что в Украине могут ввести санкции в отношении социальной сети TikTok. Об этом рассказал глава Комитета по свободе слова Верховной Рады Ярослав Юрчишин.

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