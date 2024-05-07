Шольц заявил, что 90% доходов от российских активов пойдут на закупку оружия для ВСУ

Оружие будет закупаться не только в ЕС, но и во всем мире.
Германия поддержала предложение направлять 90% доходов от замороженных российских активов на закупку вооружения для Вооруженных сил Украины.
Об этом информирует Reuters.
Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что Берлин поддерживает такую идею после встречи с членами правительств трех балтийских стран в Риге.
"Важно, что мы также согласились с тем, что эти деньги могут быть использованы для закупок оружия не только в ЕС, но и во всем мире", — сказал Шольц.
Напомним, ранее сообщалось, что Шольц призвал союзников передать ПВО Украине из собственных запасов.
Кроме того, мы ранее информировали, что в России пригрозили ЕС "жестким ответом" на изъятие замороженных активов.
Читайте также: