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Шольц заявил, что 90% доходов от российских активов пойдут на закупку оружия для ВСУ

Шольц заявил, что 90% доходов от российских активов пойдут на закупку оружия для ВСУ

Шольц рассказал о закупке оружия для ВСУ / Фото: Associated Press

Оружие будет закупаться не только в ЕС, но и во всем мире.

Германия поддержала предложение направлять 90% доходов от замороженных российских активов на закупку вооружения для Вооруженных сил Украины.

Об этом информирует Reuters.

Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что Берлин поддерживает такую идею после встречи с членами правительств трех балтийских стран в Риге.

"Важно, что мы также согласились с тем, что эти деньги могут быть использованы для закупок оружия не только в ЕС, но и во всем мире", — сказал Шольц.

Напомним, ранее сообщалось, что Шольц призвал союзников передать ПВО Украине из собственных запасов.

Кроме того, мы ранее информировали, что в России пригрозили ЕС "жестким ответом" на изъятие замороженных активов.

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