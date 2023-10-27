Шольц заявил, что Израиль будет соблюдать международное право во время операции в Газе

Канцлер Германии отметил, что Израиль является демократическим государством с очень гуманитарными принципами.
Военные Израиля будут соблюдать международное право во время наземной операции против боевиков террористической группировки ХАМАС в Секторе Газы.
Такое мнение высказал канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает Tagesschau.
Шольц отметил, что на саммите Европейского союза лидеры в очередной раз четко дали понять, что будут поддерживать Израиль в защите своей страны от ужасающего нападения со стороны ХАМАС.
"Израиль — демократическое государство с очень гуманитарными принципами, которыми оно руководствуется и именно поэтому вы можете быть уверены, что израильская армия также будет соблюдать нормы международного права в своих действиях. В этом я не сомневаюсь", — заявил Шольц.
Напомним, ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Израиля осудило Россию по приглашению делегации ХАМАС в Москву.
Кроме того, мы ранее информировали, что министр энергетики государства Израиль Исраэль Кац заявил, что сейчас идет Третья мировая война с участием России.
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