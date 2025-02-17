Шольц заявил, что не позволит демилитаризировать Украину

Олаф Шольц категорически исключил возможность достижения единоличных соглашений между США и Россией, заявив, что Европа также должна участвовать.
Канцлер Германии Олаф Шольц категорически отрицал возможность заключения единоличных соглашений между США и Россией, подчеркнув важность участия европейских стран в этом процессе.
Об этом сообщает N-TV.
Канцлер Германии Олаф Шольц категорически исключил возможность достижения единоличных соглашений между США и Россией, заявив, что Европа также должна участвовать.
Комментируя недавние заявления США о том, что европейские страны не были вовлечены в переговоры, Шольц отметил, что не позволит этому произойти.
"Мы не допустим этого как европейцы, – подчеркнул он. – Мы также не позволим никому согласиться с тем, что Украина должна быть демилитаризована".
Канцлер добавил, что без участия европейских стран невозможно говорить о гарантиях безопасности.
"Без нас ничего не получится. Конечно, мы имеем право голоса", – подчеркнул Шольц.
Кроме того, он выразил уверенность, что США также останутся верными поддержке Украины.
Ранее Шольц сделал громкое заявление об армии Украины.
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