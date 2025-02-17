Шольц заявил, что не позволит демилитаризировать Украину

Олаф Шольц категорически исключил возможность достижения единоличных соглашений между США и Россией, заявив, что Европа также должна участвовать.

Канцлер Германии Олаф Шольц категорически отрицал возможность заключения единоличных соглашений между США и Россией, подчеркнув важность участия европейских стран в этом процессе.

Об этом сообщает N-TV.

Канцлер Германии Олаф Шольц категорически исключил возможность достижения единоличных соглашений между США и Россией, заявив, что Европа также должна участвовать.

Комментируя недавние заявления США о том, что европейские страны не были вовлечены в переговоры, Шольц отметил, что не позволит этому произойти.

Также читайте Шольц призвал парламент ввести режим чрезвычайного положения: что он сказал

"Мы не допустим этого как европейцы, – подчеркнул он. – Мы также не позволим никому согласиться с тем, что Украина должна быть демилитаризована".

Канцлер добавил, что без участия европейских стран невозможно говорить о гарантиях безопасности.

"Без нас ничего не получится. Конечно, мы имеем право голоса", – подчеркнул Шольц.

Кроме того, он выразил уверенность, что США также останутся верными поддержке Украины.

Ранее Шольц сделал громкое заявление об армии Украины.

Читайте также: