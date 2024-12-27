Шольц заявил, что Путин потерпел поражение в Украине по всем пунктам

По его словам, российский диктатор хотел подчинить всю Украину и ослабить НАТО.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что российский диктатор Путин потерпел поражение в Украине по всем пунктам.

Об этом он рассказал в интервью t-online.

"Путин потерпел поражение в Украине по всем пунктам. Он хотел подчинить всю Украину и установить марионеточный режим, он хотел предотвратить дальнейшее сближение с ЕС и ослабить весь НАТО. И сегодня: НАТО имеет двух новых членов — Швецию и Финляндию. Все они массово инвестируют в свою обороноспособность, и почти все страны НАТО достигли целевого показателя в два процента. Украина является консолидированной нацией и находится на пути к вступлению в Европейский Союз. Она имеет сильную армию, оснащенную нами, которая героически защищается от войск Путина", — подчеркнул Шольц.

Он заявил, что сейчас главная задача – создать основу для справедливого и устойчивого мира.

Напомним, президент Германии распустил Бундестаг и назначил досрочные выборы.

Читайте также: