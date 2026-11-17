Олаф Шольц / © Associated Press

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Бывший канцлер Германии Олаф Шольц рассказал о подробностях переговоров с Владимиром Путиным в Москве в феврале 2022 года.

Об этом пишет BILD, ссылаясь на выступление политика в подкасте Elefantenrunde.

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По словам Шольца, встреча состоялась 15 февраля 2022 года, когда он пытался дипломатическим путем предотвратить российское вторжение. Переговоры продолжались четыре часа, и во время их завершения канцлер решил прямо спросить о возможной атаке.

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«Если я сейчас сяду в самолет и посмотрю в окно, увижу ли я российские боевые самолеты, которые взлетают в направлении Украины?» — процитировал свой вопрос Шольц.

Бывший глава немецкого правительства поделился, что Путин проигнорировал этот вопрос и промолчал. Такая реакция серьезно насторожила канцлера. Хотя некоторые представители немецкой делегации остались довольны результатами переговоров.

Через девять дней Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. По мнению Шольца, такими действиями Путин «стремится восстановить Российскую империю и до сих пор не отказался от этой цели».

Bild раскрыл детали неофициального мирного плана 2024 года от посольства Германии в РФ.

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Ранее в Financial Times сообщили, что Владимир Зеленский отказался поддержать мирный план, предполагавший признание российского контроля над Крымом в обмен на отвод российских войск с большей части оккупированных территорий Украины.

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