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Шольц вспомнил переговоры с Путиным перед вторжением в Украину: что его насторожило
Бывший канцлер Германии вспомнил, что насторожило его во время четырехчасовых переговоров в Москве за девять дней до вторжения.
Бывший канцлер Германии Олаф Шольц рассказал о подробностях переговоров с Владимиром Путиным в Москве в феврале 2022 года.
Об этом пишет BILD, ссылаясь на выступление политика в подкасте Elefantenrunde.
По словам Шольца, встреча состоялась 15 февраля 2022 года, когда он пытался дипломатическим путем предотвратить российское вторжение. Переговоры продолжались четыре часа, и во время их завершения канцлер решил прямо спросить о возможной атаке.
«Если я сейчас сяду в самолет и посмотрю в окно, увижу ли я российские боевые самолеты, которые взлетают в направлении Украины?» — процитировал свой вопрос Шольц.
Бывший глава немецкого правительства поделился, что Путин проигнорировал этот вопрос и промолчал. Такая реакция серьезно насторожила канцлера. Хотя некоторые представители немецкой делегации остались довольны результатами переговоров.
Через девять дней Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. По мнению Шольца, такими действиями Путин «стремится восстановить Российскую империю и до сих пор не отказался от этой цели».
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