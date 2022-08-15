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Шотландия первой в мире будет предоставлять женщинам бесплатные прокладки и тампоны

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Шотландия первой в мире будет предоставлять женщинам бесплатные прокладки и тампоны

Фото: grani.ru

Средства интимной гигиены можно получить в местных органах власти и образования.

Шотландия – первая страна в мире, которая будет бесплатно предоставлять женщинам средства интимной гигиены, необходимые во время менструации.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Программа начнет действовать с 15 августа.

Власти обещают, что на территории Шотландии откроется более 1000 пунктов с бесплатными средствами женской гигиены. Их можно найти через специальное приложение "PickupMyPeriod". Раньше школы, колледжи и университеты должны бесплатно размещать в туалетах средства гигиены для женщин. Теперь закон обязывает обеспечить бесплатный доступ к средствам интимной гигиены любому.

Такие меры стали возможны благодаря одобренному в 2020 году закону о праве на свободный доступ к санитарно-гигиеническим изделиям в общественных зданиях. Правительство Шотландии вложило в этот проект более 27 млн фунтов стерлингов (около 32 млн евро).

"Предоставление доступа к средствам личной женской гигиены является основополагающим для равенства и достоинства и устраняет финансовые препятствия для доступа к ним. Мы гордимся тем, что является первым национальным правительством в мире, которое приняло такие меры", — сказала министр социальной справедливости Шона Робисон.

Ранее сообщалось, что Шотландия приостанавливает программу поддержки украинских беженцев.

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