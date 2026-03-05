Шотландия вводит новый вид кремации: тела растворяют, а жидкость смывают в канализацию

Раковина / © pixabay.com

Реклама

В Шотландии планируют разрешить новый способ прощания с умершими – так называемую водную кремацию или щелочной гидролиз.

Об этом пишет The Times.

Метод рассматривают как более экологичную альтернативу традиционной кремации и захоронению.

Реклама

Процедура, известная также как «аквамация», подразумевает использование воды, тепла и щелочного раствора для ускорения естественного разложения тела. Оно помещается в герметичную камеру, похожую на кремационную печь, где в течение примерно трех часов происходит химический процесс гидролиза.

В результате мягкие ткани растворяются, а остаются только кости и зубы. Их высушивают и измельчают до состояния белого порошка, похожего на пепел после обычной кремации. Родственники могут хранить эти остатки или развеять их, как и после традиционной процедуры. Жидкость, остающаяся после кремации в воде, обычно сливается в канализацию.

Директор похоронного бюро William Purves в Эдинбурге Эндрю Первс объяснил, что гидролиз имитирует естественные процессы разложения, но происходит гораздо быстрее и с меньшими выбросами углерода.

По данным издания, услуга может стать доступна уже в следующем году.

Реклама

Хотя для Шотландии это новая практика, водную кремацию уже применяют в других странах, в частности в Ирландии, Южной Африке, Канаде, а также в некоторых штатах США.

Специалисты отмечают, что интерес к альтернативным способам захоронения растет на фоне дискуссий об экологическом влиянии традиционных ритуалов.

Напомним, в Африке нашли доказательства древнейшей в мире кремации.