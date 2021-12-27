"Шоу должно продолжаться": в Бельгии на COVID-протесты вышли тысячи деятелей культуры

Бельгийцев возмутило закрытие культурной индустрии на фоне активных рождественских ярмарок и открытых ресторанов.
В Бельгии в воскресенье, 26 декабря, тысячи артистов, кинооператоров, организаторов мероприятий и других культурных деятелей вышли на улицы в знак протеста против решения правительства закрыть культурную жизнь страны из-за нового штамма COVID-19 "Омикрон".
Об этом сообщает The Associated Press.
Отмечается, что демонстранты с плакатами "Шоу должно продолжаться" и "Нет культуры – нет будущего" мирно митинговали, несмотря на ливень, критикуя правительство за ограничения, "несправедливо нацеленные" на индустрию культуры.
Во время воскресной демонстрации на площади Мон-де-Арт в Брюсселе, сопровождавшейся духовым оркестром, известные деятели культуры вышли на сцену, чтобы выразить свое недовольство. Указывается, что организаторы призвали участников носить маски и сохранять дистанцию.
По данным местных властей, протесты, участие в которых приняли около пяти тысяч человек, завершились мирно.
Несмотря на новые мероприятия для бельгийцев, которые вступили в силу в воскресенье, 26 декабря, рождественские ярмарки вместе с хаотическими вечеринками с глинтвейном могут продолжаться, а ресторанам и барам можно оставаться открытыми с некоторыми ограничениями.
"Даже научный комитет, консультирующий бельгийское правительство, не просил закрытия культурной индустрии, оставив вирусолога Марка ван Ранста размышлять о том, что в Бельгии "глинтвейн побеждает культуру", — отмечают в издании.
По данным государственной телерадиокомпании RTBF, десятки кинотеатров и других площадок в воскресенье проигнорировали приказ о закрытии.
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