"Шовинисты не заслуживают уважения": Орбан отказался почтить память Навального

Венгерский премьер поблагодарил своих соратников за то, что они "сохранили хладнокровие".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался почтить память недавно умершего в тюрьме российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом пишет издание Telex.

Представитель оппозиции Бенце Тордаи инициировал минуту молчания, чтобы почтить память Навального. В то же время, руководящая коалиция во главе с Орбаном отказалась вставать.

Впоследствии венгерский премьер поблагодарил своих соратников за то, что они "сохранили хладнокровие".

"Шовинисты не заслуживают уважения. И кто бы ни назвал грузин "грызунами" в грузино-российской войне, мы не станем в его честь. Но в любом случае, пусть он покоится с миром", — сказал Орбан.

Отметим, Навальный в 2008 году во время агрессии РФ против Грузии называл грузин "грызунами" после обстрела Цхинвали. Более того, он призвал "запулить ракетой" в их штаб и депортировать грузин из России. Однако впоследствии он несколько раз извинился за свои слова.

Смерть Навального – что известно

Напомним, 16 февраля 47-летний российский оппозиционер внезапно скончался в колонии. Представители российского оппозиционера сделали официальное заявление, что Навального убили 16 февраля в 14:17 по местному времени. Его жена Юлия Навальная сообщила, что знает, "из-за чего конкретно Путин убил Алексея".

Тело российского оппозиционера Алексея Навального, погибшего в колонии в Ямало-Ненецком округе, отдали его матери, Людмиле Навальной.

Глава ГУР Кирилл Буданов назвал причину смерти российского оппозиционера Алексея Навального.

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