Шойгу доложил диктатору Путину об уничтожении корабля "Новочеркасск" в Крыму

В Москве говорят о повреждении судна.

Российский министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту-диктатору Владимиру Путину о ракетном ударе ВСУ по Феодосии и "повреждении" корабля "Новочеркасск".

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информируют росСМИ.

"Министр обороны Шойгу доложил Владимиру Путину об ударе ВСУ по Феодосии и повреждении большого десантного корабля "Новочеркасск", — заявил спикер Кремля.

Напомним, в Минобороны РФ отреагировали на "хлопок" в Феодосии. Впрочем, там подчеркивают, что их большой десантный корабль "Новочеркасск" получил повреждение во время атаки.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал уничтожение корабля "Новочеркасск" в Феодосии. Глава государства также поблагодарил украинских защитников за успешную работу.

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