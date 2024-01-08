"Шойгу, Герасимов, где боеприпасы?": одна из российских ЧВК может повторить судьбу "Вагнера"

Проект по созданию так называемого "добровольческого корпуса" первого заместителя ГРУ Владимира Алексеева, который должен был полностью вытеснить и заменить ЧВК "Вагнер", рискует повторить судьбу детища Евгения Пригожина. В подразделениях возникают проблемы с обеспечением.

Об этом сообщает российский телеграм-канал "ВЧК-ОПГУ".

История имеет свойство повторяться

Как отмечается, в течение последних двух месяцев образовалась острая нехватка горюче-смазочных материалов практически во всех подразделениях корпуса. Особенно остро дефицит сказывается на подразделениях корпуса, которые участвуют в боевых действиях в районе Бахмута и Авдеевки.

"Проблемы с перебоями обеспечения возникают несмотря на то, что "Добровольческий корпус" был введен в организационно-штатную структуру ГРУ как отдельное специальное управление при 462-м учебном центре специального назначения. Сам же Алексеев, по словам источника ВЧК-ОГПУ, уверяет своих подчиненных, что эти "трудности" носят временный характер и обусловлены обузой со стороны руководства Минобороны", — отмечают в телеграм-канале.

Кажется, что мы уже такое слышали? Нет, не кажется, а такое действительно уже было с Пригожиным и "вагнеровцами". Почти теми же словами генерал Алексеев успокаивал руководство ПИК "Вагнер" в период, когда начали возникать первые проблемы в поставках.

"В результате потом Пригожин кричал "Шойгу, Герасимов, где, с**а, боеприпасы?". Закончилось это походом ЧВК "Вагнер" на Москву, а затем устранением Пригожина путем подрыва в самолете вместе со всей "верхушкой" музыкантов", — подытоживается в сообщении.

Ранее Путин соврал о статусе наемников ЧВК. Так, инструктор "Шторм-Z" разоблачил слова диктатора.

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