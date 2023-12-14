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Шойгу назначил нового командира утонувшего крейсера "Москва" – ГУР

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Шойгу назначил нового командира утонувшего крейсера "Москва" – ГУР

Крейсер "Москва" / Фото: commons.wikimedia.org

"Вакантную" должность командир занял как временный исполняющий обязанности.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил нового командира уничтоженного Украиной ракетного крейсера "Москва".

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Разведка обнародовала выписку из приказа министра обороны РФ №1012 с грифом "для служебного пользования". Согласно датированному 10 сентября 2022 года документу, у флагмана российского черноморского флота крейсера "Москва" появился новый командир Андрей Саватев.

"Вакантную" должность командира Саватев занял как временный исполняющий обязанности.

В ГУР напомнили, что Силы безопасности и обороны Украины уничтожили "Москву" в апреле 2022 года.

Как сообщалось ранее, разведка сломала налоговую службу России и уничтожила всю базу данных.

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Дата публикации
Просмотры
1232
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