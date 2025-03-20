Шойгу назвал неожиданное "препятствие" для мирного соглашения с Украиной

Россия считает Конституцию Украины "главным препятствием" для усилий относительно мирного соглашения, поскольку она не допускает территориальных изменений.

Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, сообщает пропагандистское российское агентство ТАСС.

"С украинской стороны главное препятствие — это Конституция. У них Конституция запрещает какие-либо переговоры о территориальных изменениях", — цинично заявил российский чиновник, возглавлявший российское министерство обороны во время полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Такое заявление Сергея Шойгу свидетельствует о попытке Кремля легитимизировать оккупацию значительных частей украинской территории в рамках потенциального мирного соглашения, продвигаемого президентом США Дональдом Трампом.

Речь идет о незаконно аннексированном Крыме в 2014 году, а также частично оккупированы после полномасштабного вторжения в 2022 году Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг любое признание российской оккупации украинских территорий в мирных переговорах, назвав это "красной линией", которую Киев не пересечет. Конституция Украины определяет, что "территория Украины в ее нынешних пределах неделима и неприкосновенна".

Еще одним вероятным "препятствием" для мирных переговоров Сергей Шойгу назвал вопрос "легитимности власти" в Украине, повторяя нарратив Кремля о том, что Зеленский больше не является легитимным лидером, поскольку Украина приостановила предстоящие в 2024 году выборы.

Как известно, Конституция Украины запрещает проводить выборы во время военного положения, которое было введено в начале полномасштабного вторжения в 2022 году. Зеленский заявил, что следующие выборы состоятся после достижения мирного соглашения и отмены военного положения.

Напомним, спецпредставитель президента США Стив Виткофф уверяет, что впервые с начала войны появились реальные перспективы для достижения полного прекращения огня.

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