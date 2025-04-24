Шойгу назвал западных миротворцев "захватчиками" и пригрозил Третьей мировой

Президент РФ Владимир Путин и его соратник Сергей Шойгу / © Associated Press

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Отправка западных «миротворческих сил» на «исторические российские территории» представляет собой сценарий, который «может привести к прямой конфронтации между НАТО и Россией и даже к длительной Третьей мировой войне».

Об этом заявил в четверг, 24 апреля, секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в интервью пропагандистам российского информационного агентства ТАСС.

Шойгу, возглавлявший министерство обороны РФ во время полномасштабного вторжения, цинично заявил, что западных миротворцев «правильнее было бы охарактеризовать как захватчиков и оккупантов».

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По его словам, «миротворческая миссия» является лишь прикрытием для «контроля над Украиной и ее недрами».

Сергей Шойгу в этом интервью подтвердил, что «Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против нее или Республики Беларусь, включая использование обычного оружия».

Он также предупредил, что Россия «внимательно следит за военными приготовлениями европейских стран».

«Согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, в случае совершения иностранными государствами враждебных действий, представляющих угрозу суверенитету и территориальной целостности Российской Федерации, наша страна считает правомерным принять необходимые симметричные и асимметричные меры для подавления таких действий и недопущения их повторения», — заявил Сергей Шойгу.

Ядерное сдерживание, отмечает соратник Путина, «направлено против США и военных коалиций, считающих Россию потенциальным врагом и обладающих оружием массового поражения или значительным боевым потенциалом многоцелевых сил».

Шойгу также пригрозил, что такие действия также будут применены к государствам, предоставляющим свою территорию и ресурсы для подготовки и агрессии против России.

Напомним, после переговоров в Лондоне позиция представителей так называемой «коалиции желающих» по поводу отправления войск в Украину изменилась. Некоторые европейские чиновники опасаются, что Россия может воспринять размещение иностранных войск в Украине как «одностороннее вмешательство», а не как часть настоящей миротворческой инициативы.