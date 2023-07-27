Интересно, что представители двух тоталитарных стран обсудили "вопросы глобальной и региональной безопасности".

Министр обороны РФ Шойгу передал диктатору Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ину письмо от российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи, передают российские пропагандисты.

Также читайте В Пентагоне назвали главное направление контрнаступления ВСУ

Также, по данным Министерства обороны страны-агрессорки Р, в ходе переговоров с Ким Чен Ином представители двух тоталитарных стран обсудили "вопросы глобальной и региональной безопасности".

Напомним, российская и китайская делегации прибыли в КНДР на торжества по случаю 70-летия Корейской войны (речь идет о войне между Южной и Северной Кореей — ред.) и борьбы против Соединенных Штатов и их союзников. Они стали в Пхеньяне первыми иностранными делегациями с 2020 года.

Перед этим сообщали, что российская делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу прилетела в Северную Корею поздно вечером 25 июля. Его встретили в международном аэропорту "Сунан". Там состоялась церемония официальной встречи российской делегации с участием роты Почетного караула Корейской Народной Армии. Шойгу встретил министр обороны КНДР генерал армии Кан Сун Нам приветствовал Шойгу.

Читайте также: