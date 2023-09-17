Шойгу подарил Ким Чен Ыну шапку-ушанку: диктатору понравился головной убор

На фото Ким Чен Ын, одетый в шапку-ушанку, улыбаясь, жмет руку Шойгу.

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, вероятнее всего, подарил диктатору Северной Кореи Ким Чен Ыну шапку-ушанку.

Фотограцию лидера КНДР и российского министра опубликовало Государственное Центральное телеграфное агентство КНДР.

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На фото Ким Чен Ын, одетый в шапку-ушанку, улыбаясь, жмет руку Шойгу. Судя по фото, подарок лидеру КНДР понравился.

Ранее сообщалось, что во время визита в Приморье президент Северной Кореи получил подарки от министра обороны Шойгу и командующего дальней авиацией ВКС РФ Кобылаша.

Также преподнес подарок "дорогому гостю" из тоталитарной страны и губернатор российского Приморья Кожемяко, подаривший Ким Чен Ину бронежилет и 6 дронов, произведенных в регионе для так называемой "СВО", то есть войны.

Как пишут корейские СМИ, в ответ лидер КНДР также передал для россиян "ценные" подарки. Однако, какие именно – неизвестно.

Ранее в ISW оценили, как углубление сотрудничества РФ и Китая может повлиять на ход войны в Украине.

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