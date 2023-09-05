Шойгу подписал приказ о новой волне мобилизации в РФ: сколько планируют набрать

В России официально запустили процесс новой так называемой "долевой мобилизации ", во время которой хотят набрать на войну против Украины дополнительно 200 тысяч человек.

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Ответчик приказ уже подписал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, информирует OBOZREVATEL.

Согласно опубликованному документу, российское Минобороны хочет привлечь к службе в армии еще 200 тысяч человек.

Указанное количество лиц планируется набрать в течение двух месяцев. В приказе стоит задача выполнить условия дополнительной мобилизации до 1 ноября.

"Представителям военных комиссариатов субъектов РФ во взаимодействии с представителями органов местного самоуправления организовать призыв на военную службу в рамках частичной мобилизации 200 000 граждан, в срок не позднее 01.11 2023 г.", – говорится в приказе Шойгу.

Приказ вступит в силу 11 сентября, а был подписан еще в понедельник, 4 августа.

Приказ Шойгу о проведении мобилизации в РФ

Напомним, ранее сообщалось, что захватчики используют "выборы" на оккупированных территориях для мобилизации местного населения.

Кроме того, мы ранее информировали, что Российские и Белорусские полигоны могут пропускать через себя максимум 100-115 тысяч человек в течение двух месяцев.

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