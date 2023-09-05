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Шойгу подписал приказ о новой волне мобилизации в РФ: сколько планируют набрать

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Шойгу подписал приказ о новой волне мобилизации в РФ: сколько планируют набрать

Мобилизация в РФ / Фото: Getty Images

Поставлена задача выполнить условия дополнительной мобилизации до 1 ноября.

В России официально запустили процесс новой так называемой "долевой мобилизации ", во время которой хотят набрать на войну против Украины дополнительно 200 тысяч человек.

Ответчик приказ уже подписал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, информирует OBOZREVATEL.

Согласно опубликованному документу, российское Минобороны хочет привлечь к службе в армии еще 200 тысяч человек.

Указанное количество лиц планируется набрать в течение двух месяцев. В приказе стоит задача выполнить условия дополнительной мобилизации до 1 ноября.

"Представителям военных комиссариатов субъектов РФ во взаимодействии с представителями органов местного самоуправления организовать призыв на военную службу в рамках частичной мобилизации 200 000 граждан, в срок не позднее 01.11 2023 г.", – говорится в приказе Шойгу.

Приказ вступит в силу 11 сентября, а был подписан еще в понедельник, 4 августа.

Приказ Шойгу о проведении мобилизации в РФ / ©
Приказ Шойгу о проведении мобилизации в РФ

Напомним, ранее сообщалось, что захватчики используют "выборы" на оккупированных территориях для мобилизации местного населения.

Кроме того, мы ранее информировали, что Российские и Белорусские полигоны могут пропускать через себя максимум 100-115 тысяч человек в течение двух месяцев.

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Дата публикации
Просмотры
923
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