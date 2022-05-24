Шойгу предложил причислить полководца Суворова к лику святых: РПЦ соберет доказательства

РПЦ соберет материалы о его жизни и информацию о наличии или отсутствии фактов чудотворения.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и ряд общественных организаций предложили отнести к лику святых российского полководца Александра Суворова.
Об этом пишут пропагандистские СМИ РФ.
Русская православная церковь заявила, что соберет материалы о его жизни и информацию о наличии или отсутствии фактов чудотворения, это обязательный критерий для канонизации.
"Мы будем собирать материалы…о его жизни, возможно, о тех чудесах, которые совершались, о которых мы не знаем. Когда у нас будет достаточно много материала, мы уже вернемся к этому вопросу основательно", — сказал один из епископов.
Александр Суворов – русский полководец второй половины XVIII столетия. Самую большую славу ему принесли участие в русско-турецких войнах, итальянской и швейцарской походах. Суворов также участвовал в подавлении восстания Емельяна Пугачева и подавлении польского восстания в 1794 году. В Польше его обвиняют в жестокости, в частности, при взятии пригорода Варшавы – Праги. Суворов был одним из полководцев русской империи, имя которого прославлялось в русском союзе.
Напомним, Литва просит патриарха Варфоломея помочь отсоединиться от Московского патриархата.
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