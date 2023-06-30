Шойгу против Пригожина: на оккупированных территориях "вагнеровцев" уничтожают — ЦПД

Из наемников частной армии главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина формируют штурмовые отряды "смертников" и отправляют их отбивать утраченные россиянами позиции.

На временно оккупированных территориях Донецкой и Запорожской областей началась физическая ликвидация наемников ЧВК "Вагнер". Такой приказ отдал министр обороны РФ Сергей Шойгу на следующий день после неудачного "бунта Пригожина" — 25 июня.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины.

Отмечается, что из них создают отдельные штурмовые отряды смертников и отправляют отбивать утраченные россиянами позиции.

“Даже если штурмы были удачными, эти позиции “накрывают” из артиллерии российской армии. По предварительным данным, только за двое суток потери от такого "подхода" превысили 50 человек”, — информирует ЦПД.

По оценкам западных разведок, с Пригожиным в Беларусь отбыло не более тысячи "вагнеровцев". Всех остальных заставляют заключать контракты с министерством обороны государства-агрессора.

Также читайте Кремль наносит очередной удар по ЧВК "Вагнер": российский сенатор заявил о победе Шойгу в противостоянии с Пригожиным

Такая "зачистка" наемников ЧВК "Вагнер", сообщает ЦПД, сопровождается намерениями Кремля взять под контроль "империю Пригожина" в Африке и на Ближнем Востоке. С этой целью армейское руководство государства-агрессора стремится провести "ребрендинг" компании и назначить для нее новых руководителей.

"Представители российского МИД уже предупредили лидеров африканских стран, что ЧВК "Вагнер" продолжит свою деятельность, но под новым руководством", — заявили в ЦПД.

Как стало известно, один из заместителей министра иностранных дел РФ лично заявил президенту Сирии Башару Асаду, что подразделения ЧВК больше не будут действовать самостоятельно.

"Более больше, по имеющейся информации, российская военная полиция задержала главу отделения ЧВК "Вагнер" в Эс-Сувейде на юге Сирии и трех высокопоставленных командиров ЧВК на авиабазе Хмеймим", — отметили в ЦПИ.

Пока неизвестно, потеряет ли Пригожин контроль над своей армией наемников окончательно или его борьба за власть перейдет на новый уровень.

Напомним, в Ливии неизвестные беспилотники совершили атаку на авиабазу Аль-Харруба, расположенную в 150 км к юго-западу от города Бенгази и которую используют наемники российской военизированной группировки ЧВК "Вагнер".

Читайте также: