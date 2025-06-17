Шойгу тайно посетил КНДР: что известно о "спецмиссии" от Путина

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. / © Associated Press

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Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу снова прибыл в Северную Корею с так называемой "специальной миссией" Владимира Путина — это уже его третий визит в Пхеньян за последние несколько месяцев, сообщила пресс-служба ведомства во вторник.

Об этом пишет издание Bloomberg.

Визит Шойгу состоялся в канун годовщины официального оформления военного партнерства между Россией и Северной Кореей. Обе страны остаются под жесткими международными санкциями Москва за агрессию против Украины, а Пхеньян за разработку ядерного оружия.

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Согласно данным западных источников, Кремль использует контакты с Северной Кореей для получения артиллерийских боеприпасов и человеческих ресурсов в обмен на передачу передовых военных технологий. В совместном заявлении 11 стран, среди которых США и Япония, говорится, что Россия передавала в КНДР системы радиоэлектронной борьбы грузовыми самолетами, нарушая режим санкций ООН.

В июне Шойгу уже встречался с Ким Чен Ином, который тогда выразил "безоговорочную поддержку внешней политики России" и лично Путина. Этот визит стал продолжением предыдущей поездки Шойгу в Пхеньян в марте, когда он, по сообщениям СМИ, обсуждал с лидером КНДР ход американских инициатив по прекращению войны в Украине.

Критики считают, что сотрудничество между Путиным и Кимом позволяет Северной Корее обходить санкции ООН и ускорять милитаризацию, в том числе ракетные программы. В свою очередь, Кремль продвигает этот союз как часть "антизападного фронта" в глобальном противостоянии с демократиями.

Ранее сообщалось, что россияне получили от Северной Кореи артсистему с таинственными кассетными ракетами.

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