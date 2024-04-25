Шойгу угрожает Украине новой ракетой "аналоговнет": Свитан оценил, насколько они опасны

Комплексы ЗРК-500, которыми Россия угрожает атаковать Украину, сродни американскому ЗРК Patriot, но с задержкой во времени на 40 лет.

Такое мнение высказал 24 канала рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

По его словам, россияне только сейчас решили разделить функции ЗРК. Есть две ракеты: одна против аэроцилей и еще одна – против баллистики. Это все примерно так же, как у ЗРК Patriot.

"С-500 пытаются скопировать механизм уничтожения — как это делает Patriot. Ракета с дальностью 500 километров почти нереальна, ведь по аэро, по баллистическим целям — довольно большое расстояние", — подчеркнул Свитан.

Он отметил, что половина механизмов российского ЗРК С-400 "Триумф" – это механизмы С-300. То есть они модифицировали ЗРК до определенных дальностей, а также дорисовали не существующих параметров.

"Здесь большой вопрос по тактико-техническим данным. Они действительно могут быть такие "аналоговнетные". ТТД завышены как всегда. Как и были в свое время завышены ТТД С-400 – это хорошо окрашенная С-300", — сказал Свитан.

Напомним, Россия угрожает "новым оружием". Долетят ли ракеты до Киева — читайте ЗДЕСЬ.

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