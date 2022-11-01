Шойгу уверяет, что срочников в РФ якобы не будут отправлять на войну в Украину

В России заявляют, что срочников не будут отправлять воевать с Украиной, а тех, кто завершил службу, отпустят домой.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что срочников якобы не будут отправлять на войну с Украиной, а тех, кто завершил службу, обещают отправить домой.

Об этом сообщают российское пропагандистское агентство "РИА Новости".

"Военнослужащие по призыву выполняют задачи в соответствии с назначением воинских частей. При этом в зону специальной военной операции они направляться не будут", — заявил министр обороны РФ.

Шойгу заверил, что якобы "все военнослужащие по призыву, завершившие службу, будут отправлены домой". При этом, по словам министра обороны РФ, из 300 тысяч мобилизованных в Украину отправили уже 87 тысяч человек.

Шойгу также говорит, что с мобилизованными работают около 3 тысяч инструкторов, "получивших боевой опыт в войне с Украиной".

Напомним, ранее министр обороны РФ Шойгу доложил российскому диктатору Путину, что в стране якобы удалось мобилизовать более 300 тысяч военных. В этой связи Шойгу заявил, что меры по "частичной мобилизации" закончены.

При этом глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в его республике мобилизация будет продолжаться.

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