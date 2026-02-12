Шойгу увидел "угрозу" у границ Беларуси и России

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу / © Associated Press

Бывший министр обороны государства-агрессора, действующий секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу обеспокоился из-за, по его словам, «угрожающей ситуации» у границ России и Беларуси.

В разговоре с российским агентством «Интерфакс» он заявил, что страны НАТО якобы готовятся к вторжению.

«Ситуация напряженная, прогноз развития — пессимистический… Можно констатировать, что Альянс фактически создает у российских и белорусских границ плацдарм для военной агрессии против наших стран», — сказал Шойгу.

Чтобы придать вес своим безосновательным утверждениям российский чиновник заявил, что командование НАТО якобы провело в странах Балтии и Польше девять учений за неделю — с 30 января по 6 февраля. При этом, по его словам, во время маневров происходили стрельбы из РСЗО HIMARS.

Шойгу обвинил европейские страны в «милитаризации» и «провокациях» в воздушном пространстве и на море, которые якобы разрушили ключевые механизмы «обеспечения стратегической стабильности», и заявил, что Россия, которая начала крупнейшую со времен Второй мировой войны в Европе, к этому непричастна.

Такое заявление одного из военных преступников, причастных к российскому вторжению в Украину, прозвучало после того, как Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что западные страны якобы готовят смену «конституционного строя» в Беларуси и свержение Александра Лукашенко.

По версии российского разведывательного ведомства, такие действия Запада якобы направлены на то, чтобы «ослабить связь Минска и Москвы в рамках Союзного государства и затруднить России достижение целей военной операции» в Украине.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров пригрозил странам Европы, заявив о готовности Кремля к «полноценному военному ответу» в случае противостояния с европейскими странами».