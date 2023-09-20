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Шойгу в Тегеране рассматривал иранские дроны, ракеты и средства ПВО (фото)

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу на выставке аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции Ирана / © из соцсетей
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на выставке аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции Ирана / © из соцсетей

Глава российского Минобороны посетил выставку продукции иранского военно-промышленного комплекса.

Во время визита в Тегеран министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил выставку аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции Ирана, где представлена продукция иранского военно-промышленного комплекса.

Об этом сообщают российские пропагандисты со ссылкой на Минобороны РФ.

В частности, глава военного ведомства государства-агрессора ознакомился с ракетным вооружением, беспилотными летательными аппаратами, а также средствами противовоздушной обороны иранского производства.

Кроме новейших образцов иранских дронов, которые называют "достижениями аэрокосмической промышленности" Ирана, на выставке представлены "трофейные" беспилотники американского производства.

Российская делегация во главе с Шойгом прибыла в Тегеран накануне, 19 сентября. В планах — переговоры с военным руководством Ирана, чтобы вывести российско-иранские отношения "на новый уровень" в условиях санкционного давления, которое осуществляется в отношении РФ и Ирана.

Военные аналитики отмечают, что Российская Федерация, истощившая свой ракетный потенциал в войне против Украины, стремится получить от Ирана ракеты малой и большой дальности.

Напомним, ранее директор израильской спецслужбы Моссад заявил, что Иран намерен предоставить России ракеты малой и большой дальности в дополнение к БПЛА.

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Дата публикации
Просмотры
979
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