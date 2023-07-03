Шойгу впервые прокомментировал "поход" Пригожина на Москву после продолжительной паузы

Сергей Шойгу прокомментировал бунт владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.
Министр обороны России Сергей Шойгу спустя неделю впервые прокомментировал бунт владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который начался вечером 23 июня.
Заявление Шойгу цитируют пропагандистские СМИ РФ.
"Попытка мятежа в РФ 23-25 июня провалилась прежде всего благодаря верности ВС присяге и воинской обязанности", — заявил Шойгу.
Министр обороны РФ также утверждает, что провокация Пригожина не повлияла на действия оккупантов в Украине.
Напомним, в ночь на 24 июня Евгений Пригожин заявил, что его боевики идут на Москву "за головами" военного руководства страны. Они сначала захватили все военные объекты в Ростове и Воронеже и продолжили движение в Москву. Однако впоследствии Пригожин заявил, что ему удалось договориться с руководством РФ и "не допустить кровопролития".
По словам советника руководителя ОП Михаила Подоляка, больше всего от мятежа Пригожина в РФ выиграл именно Сергей Шойгу.
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