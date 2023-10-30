Шойгу заговорил о "готовности к переговорам" — Портников объяснил истинную цель руководства РФ

Такой конкретизации желаний высокого представителя российского руководства не было уже давно. И это еще раз говорит об изменении представления о том, как могут развиваться события среди кремлевских руководителей.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сделал заявление о том, что его страна готова к так называемым "политическим дискуссиям по постконфликтному урегулированию украинского кризиса и дальнейшему сосуществованию с Западом" во время выступления на 10-м форуме "Сяншань" в Пекине. Политический эксперт и журналист Виталий Портников расшифровал подлинные намерения главы Минобороны.

Об этом эксперт рассказал на своем YouTube-канале.

Портников напомнил, что Шойгу в ходе своего выступления подчеркнул готовность к политическим дискуссиям на реалистических началах РФ на случай создания необходимых условий.

"В этом призыве не просто содержатся слова о том, что РФ готова к переговорам с Украиной на тех условиях, которые выдвигаются Путиным и другими представителями российского политического руководства. Это еще призыв к урегулированию отношений с Западом. Фактическое признание того, что без этого урегулирования безопасность невозможна как для западных стран, так и для самой РФ", – считает Портников.

Журналист также перечислил цели и мотивы такого заявления Шойгу.

Мотив первый

Как пояснил журналист, заявление сделано в Пекине. Причем после переговоров с министром обороны РФ с замглавы Центрального военного совета КНР Чжаном Юся. Отметим, что главой этого совета является Си Цзиньпин.

"Сейчас идет интенсивная подготовка к визиту Си в США. Вероятно, глава КНР заинтересован в том, чтобы он имел возможность обсудить с Джо Байденом параметры увеличения безопасности в мире. Для этого нужно, чтобы и РФ выступала с миролюбивыми предложениями. Чтобы глава КНР дал понять Байдену, что в Кремле не против урегулирования отношений с цивилизованным миром. И что это урегулирование взаимоотношений также может быть связано с желанием если не закончить, то приостановить российско-украинскую войну", — пояснил эксперт.

Второй мотив

Портников предполагает, что заявление Шоугу в Пекине продиктовано пониманием того очевидного факта, что сил для завоевания территорий Украины и присоединения к РФ как таковой или к сфере безопасности РФ в современной России просто нет.

"Даже если оставлять эту цель как стратигически важную для президентства Путина, нужно время, чтобы накопить новые силы. найти новых союзников, новую технику и тому подобное для интенсивных боевых действий на территории Украины и не только, а еще и других бывших советских республик. Таких возможностей у РФ нет. С этой точки зрения войну тоже нужно приостанавливать, но для этого нужен переговорный процесс не с Украиной, а с Западом, потому что только он может гарантировать РФ нейтральный статус соседнего государства", – пояснил Портников.

Поэтому, по словам журналиста, задача Шойгу по крайней мере проверить, как в цивилизованном мире отнесутся к его предложениям переговоры.

Третье обстоятельство

Не исключает аналитик и реальное отражение конфликтов в самом руководстве РФ.

Также важно, по его мнению, что для России всегда нужно выглядеть страной, стремящейся к миру на международных конференциях. Даже если по этим намерениям нет каких-либо реалистичных действий и решений.

Напомним, что министр обороны страны-агрессорки России Сергей Шойгу на X Сяншанском форуме безопасности в Пекине также заявил, что Запад якобы может спровоцировать прямое военное столкновение ядерных государств, поддерживая Украину в противостоянии с РФ.

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