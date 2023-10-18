Шойгу заявил, что НАТО готовится к ядерному удару по России

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что страны НАТО готовятся к ядерному удару по территории России во время военных учений "на восточном фланге Альянса".

Такое заявление глава военного ведомства государства-агрессора сделал на заседании коллегии министерств обороны России и Белоруссии, передает The Moscow Times.

По словам, Шойгу войска НАТО регулярно проводят большие учения, основанные на "сценариях военного конфликта" с Россией и Беларусью. В частности, утверждает он, на этих учениях отрабатывают "применение ядерного оружия с помощью авиации США и ядерных сил НАТО".

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Министр обороны РФ также отметил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину количество войск НАТО в Восточной Европе и странах Балтии выросло в 2,5 раза и превысило 30 тысяч человек. Это, по его мнению, представляет угрозу России.

Шойгу заявил, что российская армия в ответ укрепляет свои западные рубежи и "принимает соответствующие меры", и заверил присутствующих, что региональная группировка войск и система ПВО действуют эффективно.

Как сообщалось ранее, весной 2024 года страны НАТО собираются провести крупнейшие военные учения со времен "холодной войны", сценарием которых будет отражение возможной агрессии со стороны России. Маневры развернутся в Германии, Польше и странах Балтии. В них примут участие более 40 тысяч военнослужащих из 32 стран. Ожидается, что учение будет включать от 500 до 700 воздушных боевых вылетов и маневры более 50 кораблей.

Напомним, в сентябре этого года государства НАТО провели обширные морские учения "Северное побережье" у берегов Латвии и Эстонии.

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