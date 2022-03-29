Шойгу заявил, что основные усилия сосредоточит на "освобождении" Донбасса, но "спецоперация" продолжится

Шойгу заявил, что основные усилия сосредоточит на "освобождении" Донбасса, но "спецоперация" продолжится

Министр обороны РФ также продолжает угрожать странам НАТО в случае их помощи Украине истребителями и системами ПВО.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что "основные задачи первого этапа спецоперации РФ выполнены и это позволяет сосредоточить основные усилия на достижении главной цели — увольнении Донбасса". Такое заявление руководитель оборонного ведомства РФ сделал сегодня, 29 марта, на селекторном совещании, информирует ТАСС.

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"В целом основные задачи первого этапа операции выполнены. Существенно снижен боевой потенциал украинских Вооруженных сил, что позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели – освобождения Донбасса", — считает Шойгу.

Также он заявил, что "специальная военная операция" в Украине продолжится, пока не будет достигнута поставленная цель.

Кроме того, глава Минобороны РФ пригрозил, что Россия "адекватно отреагирует" в случае реализации планов ряда стран НАТО поставить в Украину боевые самолеты и системы противовоздушной обороны, пишет российское агентство "РИА Новости".

В то же время, о потерях российской армии в Украине Шойгу не говорил.

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу не появлялся на публике две недели. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Шойгу попал в больницу с инфарктом.

Также секретарь СНБО Украины Алексей Данилов прокомментировал исчезновение из публичного пространства главных силовиков России, в частности, министра обороны Сергея Шойгу. По его словам, разные структуры РФ сейчас "выясняют отношения" и обвиняют друг друга в провале наступления на Украину.

26 марта, впервые за две недели, Минобороны РФ показало россиянам живого Шойгу.

Как уже сообщалось, за период полномасштабной войны России в Украине, с 24 февраля по 29 марта, армия РФ потеряла около 17200 военных.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, российская армия продолжает нести в Украине большие потери. На украинской земле погибло уже больше российских военных, чем в двух войнах в Чечне.