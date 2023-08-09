Шойгу заявил, что Польша хочет "напасть" и "оккупировать" запад Украины

В России заговорили о создании какой-то польско-украинской группировки.

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что Польша планирует "оккупировать" западные области Украины.

Такое российский министр придумал на коллегии Минобороны в среду, 9 августа, пишут российские пропагандисты.

"Варшава планирует создать польско-украинское соединение якобы для обеспечения безопасности западной Украины, а по сути – для дальнейшей оккупации этой территории", – заявил Шойгу.

Также он заявил, что видит угрозы для военной безопасности России на западе и северо-западе из-за приближения границ НАТО к России.

"Дестабилизационным фактором является вступление Финляндии (в перспективе и Швеции) в НАТО. Также риски связаны с милитаризацией Польши, которая превратилась в главный инструмент антироссийской политики США", – испугался он.

Ранее мы сообщали, что Шойгу заявил о "серьезных рисках эскалации конфликта" в Украине.

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