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Шойгу заявил, что Путину дважды в сутки докладывают о войне в Украине

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
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Шойгу заявил, что Путину дважды в сутки докладывают о войне в Украине

Шойгу заявил, что Путину дважды в сутки докладывают о войне в Украине

Путин якобы заслушивает доклады "подробно по каждому направлению".

Российскому диктатору Владимиру Путину якобы дважды в сутки "подробно докладывают" о ходе российской войны в Украине.

Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, сообщают российские пропагандистские СМИ.

По его словам, Путин "подробно заслушивает командование объединенной группировки, а также отдельных командующих и командиров".

"Подробно по каждому направлению", — добавил Шойгу.

Также российский министр утверждает, что Россия якобы "воздерживалась и воздерживается" от применения кассетных боеприпасов против Украины, однако если США будут поставлять такие снаряды Украине, тогда вооруженные силы РФ "будут вынуждены использовать аналогичные средства поражения против ВСУ".

Напомним, президент США Джо Байден одобрил предоставление Украине кассетных боеприпасов. Об этом объявили в США 7 июля. Это произошло после нескольких месяцев внутренних дебатов в США относительно того, поставлять ли Украине противоречивые боеприпасы, запрещенные большинством стран мира.

После этого военный ВСУ Евгений Иевлев рассказал, что один такой снаряд наносит врагу поражение, которое в 5 раз превышает один выстрел САУ.

"Кассетные боеприпасы будут полезны на любом направлении. Это также один из факторов, который будет деморализовать врага", – сказал военный.

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Дата публикации
Просмотры
624
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