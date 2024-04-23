Шойгу заявил, что российская армия получит ЗРК С-500 в этом году

В РФ заявили об увеличении поставок зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь".

Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в 2024 году в войска оккупационной армии поступят первые образцы зенитной ракетной системы нового поколения С-500 в двух модификациях.

Об этом пишет TACC.

По словам Шойгу, в войска поступят первые образцы зенитной ракетной системы нового поколения С-500 в двух модификациях. Речь идет о зенитных ракетных комплексах дальнего действия и комплексах противоракетной обороны, зенитных ракетных комплексах С-400, С-300В4, Бук-М3, Тор-М2У, радиолокационных станциях нового поколения».

"Вдвое будут увеличены поставки зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" 2024 года", — говорится в сообщении.

Напомним, украинское политическое и военное руководство предупреждает об очередном наступлении россиян на фронте уже в конце мая – начале июня.

Читайте также: