Шойгу заявил о капитальном строительстве ядерных сил России и не только

Министр также предложил применять в войне против Украины "перспективные вооружения".
Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о "капитальном строительстве" ядерных сил государства, стартующем в 2023 году.
Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.
"В следующем году особое внимание уделим капитальному строительству в интересах ядерных сил", — сказал российский министр.
Шойгу также заявил, что российские захватчики тестируют в Украине новые способы применения ракетных войск и артиллерии. Прежде всего, речь идет об использовании разведывательно-ударных огневых комплексов, включающих беспилотные летательные аппараты, а также современные и перспективные образцы вооружения.
Глава Минобороны РФ отметил, что войска страны-агрессора "совершенствуют контрбатарейную борьбу как одну из основных задач огневого поражения противника".
Кроме того, Шойгу предложил применять в войне против Украины "перспективные вооружения".
Напомним, западные СМИ узнали, что весной в Кремле обсуждали применение ядерного оружия в войне против Украины. Однако тогда в РФ решили, что таким образом продемонстрируют свою слабость, поскольку речь шла об ударах по неядерному государству.
Военный эксперт Сергей Грабский считает, что президент РФ Владимир Путин может надеяться на ядерные угрозы в адрес Украины для принуждения мира отказаться от помощи Киеву.
Заметим, накануне стало известно, что Россия отложила переговоры со США по ядерному оружию, запланированные на эту неделю в Египте.
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