Шойгу заявил о "серьезных рисках эскалации конфликта" в Украине

Шойгу представляются угрозы для России на западе и северо-западе.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу видит "серьезные риски эскалации конфликта" из-за помощи Запада Украине.
Об этом заявил Шойгу на коллегии Минобороны, пишут российские пропагандисты.
"Готовность Запада вкладывать в Украину значительную часть имеющихся ресурсов, чтобы сломать ситуацию на поле боя, создает серьезные риски эскалации конфликта", — заявил он.
Также ему видятся угрозы для России на западе и северо-западе. По его словам, они еще раз выросли, в частности из-за вступления в НАТО Финляндии и в перспективе Швеции.
"Дестабилизирующим фактором является вступление Финляндии (в перспективе и Швеции) в НАТО. Также риски связаны с милитаризацией Польши, которая превратилась в главный инструмент антироссийской политики США. Угрозы военной безопасности России требуют своевременного и адекватного реагирования", – взволновался российский министр.
Как сообщалось ранее, Северная Корея планирует отправить России оружие и боеприпасы для войны.
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