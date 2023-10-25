Шойгу заявил о "супермощных" комплексах, которые "массово сбивают" украинские самолеты

Что это за зенитный комплекс – Шойгу не открыл.

В Министерстве обороны РФ заявили, что имеют на вооружении "супермощные" комплексы, которые "за 5 дней сбили 24 украинских самолета".

С таким смешным заявлением выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передают российские пропагандисты в среду, 25 октября.

"У Вооруженных сил России появились зенитные ракетные комплексы, которые за 5 дней сбили 24 украинских самолета", — придумал он.

Что это за зенитный комплекс и где он работает – российский министр не раскрыл.

Более того, по его словам, российские войска вроде бы "успешно" отражают атаки Вооруженных сил Украины.

"Последние 3-4 недели захвачены и добровольно сдались в плен многие украинские военнослужащие. Обстановка говорит о том, что ВСУ все меньше и меньше возможностей", — цитируют его пропагандисты.

Напомним, что с начала наступления россиян на Авдеевском направлении выросли потери российской армии. По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки ликвидировано еще 800 военных.

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