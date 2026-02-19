Шпион-неудачник: португалец пытался продать секретные данные НАТО российским дипломатам

Вор принес технику НАТО в посольство РФ / Иллюстративное изображение

В Лиссабоне Генеральная прокуратура предъявила обвинения в попытке шпионажа 23-летнему юноше, год назад похитившего ноутбук и iPad, принадлежавших НАТО и ВМС Швеции, после чего пытался продать информацию из них посольству Российской Федерации.

Об этом сообщает португальский филиал телеканала CNN.

Охота на секреты НАТО

По данным следствия, инцидент произошел во время Первоначальной конференции по планированию масштабных военных учений беспилотных систем REP (MUS) 2025. Мероприятие проходило на военно-морской базе в Алмаде с участием около 300 человек, в основном военных.

Узнав об этом событии, подозреваемый, для которого воровство было привычным «образом жизни», намеренно поселился в той же гостинице, где проживали иностранные военные. Там он смог угнать технику, закрепленную за одним из военнослужащих НАТО.

«Убежденный, что располагает секретными и классифицированными материалами, он попытался получить доступ к соответствующему контенту и скопировать его, а также намеревался сотрудничать с Российской Федерацией», — отмечает прокуратура.

Визит в посольство РФ и придуманную сеть

Получив доступ к устройствам, юноша отправился прямо в посольство России в Лиссабоне, чтобы продать информацию, однако эта попытка оказалась безуспешной.

Уже в ходе расследования задержанный пытался запутать правоохранителей, заявив, что готов сотрудничать. Он придумал историю о том, что якобы является частью крупной преступной шпионской организации из 11 человек, в которую вроде бы входит даже инспектор судебной полиции. Однако следователи быстро опровергли эту версию, назвав ее лишь уловками для отвлечения внимания от себя.

В настоящее время 23-летний обвиняемый находится под стражей. Кроме попытки шпионажа, ему инкриминировали еще целый ряд преступлений, среди которых три эпизода воровства, использование чужих документов, распространение детской порнографии, управление без прав и ложные показания.

Напомним, в Германии поймали российскую шпионку с паспортом Украины . Женщине инкриминируют передачу информации о местоположении производителей вооружения, испытании беспилотников и запланированных поставках дронов в Украину.