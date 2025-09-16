- Дата публикации
Шпион-неудачник: в США осудили мужчину, пытавшегося продать РФ военные секреты
Американский инженер получил более 10 лет тюрьмы за попытку передачи военных секретов России
В США 67-летнего мужчину из Южной Дакоты приговорили к тюрьме более чем на 10 лет после того, как его признали виновным в попытке разглашения секретной информации о системах американских ВВС российским властям.
Об этом сообщает ABC News.
Джон Мюррей Роу из города Лид, штат Южная Дакота, приговорен к 126 месяцам заключения, трем годам надзора и штрафу в размере 25 000 долларов за попытку шпионажа.
Роу предъявлен обвинительный акт в декабре 2021 года, а в апреле прошлого года он признал себя виновным по одному пункту обвинения в попытке передачи информации национальной обороны иностранному правительству и трем пунктам обвинения в преднамеренном разглашении информации национальной обороны.
Согласно судебным документам, Роу проработал почти 40 лет инженером-испытателем у нескольких подрядчиков оборонной отрасли США и занимал разные высокие должности, работая над вопросами, связанными с технологиями радиоэлектронной борьбы ВВС США.
В марте 2020 года Роу сказал агенту ФБР под прикрытием, которого он считал агентом российского правительства, что оно не является лояльным Соединенным Штатам и что он заинтересован в помощи России. Во время этой встречи мужчина раскрыл информацию, которая касалась, в частности, конкретных деталей эксплуатации систем радиоэлектронного противодействия, используемых американскими военными истребителями.
В течение следующих восьми месяцев Роу обменялся свыше 300 электронных писем с лицом, считаемым российским агентом, подтверждая свою готовность работать на российское правительство.
Роу был арестован 15 декабря 2021 года и задержан, пока он ждал начала суда. Однако уже в тюрьме его снова поймали на разглашении той же секретной информации о ВВС США родственникам и сокамернику во время записанных тюремных разговоров.
