Шпион-неудачник: в США осудили мужчину, пытавшегося продать РФ военные секреты

В США инженер, желавший помочь России, получил 10 лет / © Getty Images

Реклама

В США 67-летнего мужчину из Южной Дакоты приговорили к тюрьме более чем на 10 лет после того, как его признали виновным в попытке разглашения секретной информации о системах американских ВВС российским властям.

Об этом сообщает ABC News.

Джон Мюррей Роу из города Лид, штат Южная Дакота, приговорен к 126 месяцам заключения, трем годам надзора и штрафу в размере 25 000 долларов за попытку шпионажа.

Реклама

Роу предъявлен обвинительный акт в декабре 2021 года, а в апреле прошлого года он признал себя виновным по одному пункту обвинения в попытке передачи информации национальной обороны иностранному правительству и трем пунктам обвинения в преднамеренном разглашении информации национальной обороны.

Согласно судебным документам, Роу проработал почти 40 лет инженером-испытателем у нескольких подрядчиков оборонной отрасли США и занимал разные высокие должности, работая над вопросами, связанными с технологиями радиоэлектронной борьбы ВВС США.

В марте 2020 года Роу сказал агенту ФБР под прикрытием, которого он считал агентом российского правительства, что оно не является лояльным Соединенным Штатам и что он заинтересован в помощи России. Во время этой встречи мужчина раскрыл информацию, которая касалась, в частности, конкретных деталей эксплуатации систем радиоэлектронного противодействия, используемых американскими военными истребителями.

В течение следующих восьми месяцев Роу обменялся свыше 300 электронных писем с лицом, считаемым российским агентом, подтверждая свою готовность работать на российское правительство.

Реклама

Роу был арестован 15 декабря 2021 года и задержан, пока он ждал начала суда. Однако уже в тюрьме его снова поймали на разглашении той же секретной информации о ВВС США родственникам и сокамернику во время записанных тюремных разговоров.

Ранее сообщалось, что российские шпионские дроны заметили в Германии.