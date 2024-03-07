Шпионская деятельность РФ достигла уровня холодной войны: FT проанализировало новые методы Кремля

Западные спецслужбы отмечают значительное усиление шпионской деятельности российских спецслужб в Европе после полномасштабного вторжения России в Украину и значительных неудач в 2022 году.

Российские спецслужбы значительно активизировали свою шпионскую деятельность в Европе после полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Об этом пишет издание Financial Times, ссылаясь на комментарии западных разведчиков и чиновников.

Что известно о российской шпионской сети

"Игра в кошки-мышки вернулась… Российская деятельность такая же или даже более активная, чем во время холодной войны… Российская разведка – это огромная машина, и она снова делает то, что делала всегда", – заявили сотрудники западной разведки.

Они убеждены, что "слитые" и опубликованные российскими пропагандистами разговоры немецких офицеров о ракетах Taurus и Крымский мост – это только один из последних примеров.

Так, 27 февраля 2024 года в Британии разоблачили уже шестого болгарина — 38-летнего Тихомира Иванчева. Он участвовал в вероятной российской шпионской сети. В Испании нашли мертвым российского пилота Максима Кузьминова, перешедшего на сторону Украины, а Франция разоблачила пропагандистскую сеть, состоящую из 193 сайтов, предназначенных для распространения дезинформации накануне европейских выборов 2024 года.

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Сотрудники разведки и аналитики написали, что активизация российских разведывательных операций свидетельствует о "новом дыхании" российских шпионов после унизительных неудач в начале 2022 года.

Тогда западные агентства обнародовали планы Кремля по вторжению в Украину. После этого стали известны намерения России и европейские страны начали высылать дипломатов. После этого Европа мгновенно выдворила 600 российских дипломатов, из которых 400, как считается, были шпионами. Кроме того, обнаружили несколько так называемых "нелегалов" – российских агентов, у которых не было дипломатического прикрытия.

Когда российское наземное вторжение застопорилось, Путин усадил под домашний арест высших руководителей ФСБ, ведь они грубо недооценили украинское сопротивление. С тех пор вражеские спецслужбы (военная разведка ГРУ, Федеральная служба безопасности ФСБ и служба внешней разведки) перегруппировались и модернизировались.

"Приоритеты остаются такими же, как и до войны: похитить западные секреты, усугубить разногласия внутри НАТО и подорвать поддержку Украины. Однако методы стали более изобретательными, чтобы компенсировать разрушенные шпионские сети в Европе и обойти ограничения для россиян, работающих на континенте", – пишет Financial Times.

Кремль учится на своих ошибках

Издание пишет, что одно из самых больших изменений, которые начала использовать Россия, – это использование косвенных разведчиков. В частности, иностранцев, вовлеченных в политику, бизнес или организованную преступность.

Аналитики разведки и 9 официальных лиц сказали изданию, что для российских шпионов проведение операций на расстоянии с помощью удаленных и только завербованных лиц имеет и преимущества, и недостатки.

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Российская разведка начала вербовать так называемых "чистых кадров", не имеющих военного опыта. Их задача – незаметно проникать в целевые страны и устанавливать личные контакты. Россия отдаленно ими управляет, однако воспринимает этот способ как ненадежный.

"Сейчас цель состоит в том, чтобы разработать легитимные прикрытия или легенды для того, чтобы агенты могли попадать в целевые страны", – пишет издание.

Отмечается, что старая модель "легальных" российских шпионов, действующих за пределами посольств, действенна для России в традиционно нейтральных странах. В частности, в Австрии и Швейцарии.

Кроме того, российские шпионы за пределами ЕС укрепили свои базы. В частности, Турция, Объединенные Арабские Эмираты на Ближнем Востоке стали важными "перевалочными пунктами" для российских разведывательных операций в Европе.

В частности, новый подход России описала в своем недавнем годовом отчете внутренняя разведывательная служба Норвегии.

"Мы ожидаем, что Россия будет пытаться компенсировать потерю разведчиков, в частности, ссылая больше приглашенных агентов", — отметили разведчики.

По данным иностранных журналистов, высылка российских дипломатов, вероятно, усложнила работу контрразведки. Ведь западные агентства раньше знали, кто был шпионом, и могли отслеживать, с кем они встречались, и потенциально завербовать их.

"После вторжения в Украину западные спецслужбы также усилили сотрудничество, создав сеть баз данных и связей, чтобы ловить российских агентов", – отметило издание.

Они утверждают, что, несмотря на это, иногда российские разведчики достигают поразительных успехов. Так было во время кибератаки SolarWinds в 2021 году, которая сломала Пентагон, или теперь – во время утечки информации из Германии.

Напомним, российские пропагандисты заявили, что представители немецкого бундесвера обсуждали удары по Крымскому мосту с помощью дальнобойных ракет Taurus. О "перехваченном" разговоре высокопоставленных офицеров немецкой армии заявила пропагандистка Маргарита Симоньян.

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