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В 2027 году сразу в девяти странах-членах ЕС состоятся президентские и парламентские выборы, которые будут иметь огромное влияние не только на политический ландшафт самого Союза, но и на отношения и помощь Украине. В частности, речь о президентских выборах во Франции и Германии, и парламентских в Польше, Италии, Испании, Словакии и других странах. Россия не жалеет ресурсов, чтобы повлиять на результаты этих выборов. Кремль подпитывает право- и леворадикальные популистские партии в странах ЕС, которые выступают против помощи Украине и призывают возобновить дружбу с Москвой.

Российская гибридная деятельность в ЕС включает пролеты дронов, саботаж, шпионаж, поджоги, нарушения воздушного пространства, кибер- и информационные спецоперации и т.д. К примеру, с начала полномасштабной войны России против Украины возле баз немецкого Бундесвера зафиксировали несколько сотен подозрительных полетов БПЛА. Беспилотники, по сообщениям западных разведок, ведут наблюдение за маршрутами транспортировки оружия в Украину. А недавний инцидент с дроном, который был оснащен взрывчаткой и детонатором, в аэропорту Лейпцига возле украинского самолета, который должен был перевозить военный груз, тем более поднимает вопрос безопасности объектов критической инфраструктуры.

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Поэтому в этом тексте ТСН.ua собрал последние наиболее громкие и опасные примеры российской гибридной деятельности в странах ЕС, которая по масштабу намного больше, чем может показаться на первый взгляд.

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Самолеты, дроны и совпадение ДНК: Германия — «рекордсмен»

«Рекордсменом» по российским гибридным атакам, диверсиям и шпионажу среди стран-членов ЕС является Германия. Последний громкий инцидент произошел в начале августа в аэропорту Лейпциг/Галле, когда возле украинского транспортного самолета Ан-124 обнаружили дрон со взрывчаткой и детонатором. Работу аэропорта остановили на всю ночь. Позже немецкие СМИ сообщили, что беспилотник летел прямо на самолет, попал в крыло (где находятся топливные баки) и упал на землю, не взорвавшись.

The Wall Street Journal, ссылаясь на данные американской разведки, писала, что за этим стоит Россия, ведь Путин может напасть на одну из стран-членов НАТО в ближайшие несколько лет, чтобы проверить решимость Альянса. Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что Лейпциг не единичный случай, а часть более широкой сети. По его словам, соответствующие немецкие службы активно составляют эти кусочки пазла.

«Есть человек (Путин — Ред.), погрязший в Украине. И уже давно предполагалось, что это приведет к маневрам в сторону Запада, НАТО, ЕС. Именно это сейчас и происходит. То, что Россия играет в игру без правил, вряд ли новое открытие», — считает председатель комитета Бундестага по надзору за разведкой Марк Генрихманн.

Инцидент с дроном в аэропорту Лейпцига, начиненный взрывчаткой и детонатором, продемонстрировал не только серьезный пробел в защите и безопасности критически важных объектов в одной из ключевых стран ЕС и НАТО. Следы ДНК на дроне совпадают с доказательствами после поджога, пожаров и возгорания посылок на логистических складах и терминалах компании DHL в Британии, Германии и Польше два года назад. Генеральная прокуратура и уголовная полиция Литвы официально возложили ответственность за это на российскую военную разведку.

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Однако дроном на аэродроме Лейпцига все не ограничилось. На прошлой неделе вблизи Берлина обнаружили тайный тайник с оружием. Немецкие следователи подозревают, что тайник создали по указанию российских спецслужб для проведения покушений на территории ФРГ. Обнаруженное оружие, по словам Александра Добриндта, включает в себя боеприпасы и пистолеты. Сразу после этого в немецком правительстве заговорили о закрытии Русского дома в Берлине, который российские спецслужбы используют как прикрытие для шпионской и диверсионной деятельности.

Взрывы и покушения: Россия охотится на руководителей вооруженных заводов

Весной в результате умышленного поджога были повреждены здания LPP Holding в чешском Падрубице. Компания производила дроны для Украины. И хотя ответственность взяла на себя антиизраильская группа, чешская полиция тоже не исключала российский след. Уже в августе пожары и взрывы произошли на заводе KNDS Ammo Italy (дочернее предприятие франко-германского оборонного конгломерата KNDS — Ред.) в примерно 40 км от Рима и на складе боеприпасов компании EMCO в районе болгарского города Трявна. Боеприпасы, производимые на этих вооруженных предприятиях, также поставлялись в Украину.

С начала полномасштабного российского вторжения взрывы и пожары на оружейных предприятиях были также в Испании, Польше, Литве, Болгарии, Чехии и Германии. В частности, в 2024 году в ФРГ произошла целая серия пожаров и взрывов на предприятии Diel, которое среди прочего производит ракеты и ЗРК IRIS-T. Также в 2024 году США и Германия сорвали планы России убить гендиректора Rheinmetall — одного из ключевых производителей вооружения для Украины, в том числе 155 артиллерийских снарядов, — Армина Паппергера. Уже в августе этого года глава немецкого Donaustahl, производящего дроны, Штефан Туманн заявил, что скрывается от российских спецслужб из-за подготовки к покушению на него.

«Мне было понятно, что я попаду под прицел россиян. Я веду борьбу на жизнь и смерть с российской военной разведкой», — комментировал Штефан Туманн.

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В НАТО заявляли, что эти попытки покушений — часть гибридной и диверсионной деятельности России, к которой также относятся: схождение поездов с рельсов, поджоги, нападения на имущество политиков, угрозы организовать убийства и т.д. Осенью 2025 года в Польше состоялись сразу две диверсии на железной дороге недалеко от украинской границы — именно на той линии, по которой идет доставка помощи в Украину. В польской прокуратуре заявляли, что это террористические диверсии в пользу российской разведки. До этого масштабные акты саботажа на железной дороге совершались в Германии, Швеции, Чехии, Латвии, Франции и других.

Также еще с 2021 года, когда на границах стран Балтии и Польши впервые произошел миграционный кризис, организованный Россией и Беларусью, Кремль активно использует подземные тоннели для продолжения доставки нелегалов в страны ЕС и искусственного создания миграционного рычага давления на границах. Последний подобный случай зафиксирован в Латвии. В августе пограничная служба страны задержала 28 нелегалов, незаконно пересекших границу из-за выкопанного подземного тоннеля из Беларуси. Такие же подземные тоннели раньше обнаруживали в Польше и Литве.

Следует напомнить и об атаках на критическую инфраструктуру НАТО в Балтийском море, к которым причастна как Россия, так и Китай. В 2025 году ТСН.ua много писал о повреждениях кабелей электропитания и телекоммуникационных линий между Финляндией, Эстонией и Германией. Для этого Москва использовала суда своего «теневого флота», на борту которых находили шпионское оборудование для слежки за кораблями и самолетами. Все это происходило вместе с дерзким нарушением российскими истребителями воздушного пространства стран-членов НАТО на фоне предупреждений стран, имеющих выход к Балтийскому морю, задерживать танкеры российского «теневого флота».

«Русский режим рассматривает 2027 год как еще одну возможность для нападения на европейские демократии путем вмешательства в выборы, внутренние дела и распространение дезинформации. Мы призываем всех наших партнеров по ЕС разработать и внедрить ответственные, хорошо взвешенные и решительные политики противодействия российскому гибридному влиянию, пропаганде и манипуляциям», — заявил на прошлой неделе министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Дата публикации 22:30, 24.08.26 Количество просмотров 17 Украина – боец, а не жертва: обращение Зеленского ко Дню Независимости и необычный парад дронов

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