Шпионская сеть в США, в которую входил агент ФСБ, посылала американские военные технологии в Россию

Секретное оборудование, полученное РФ от шпионов, используется для изготовления ядерных бомб и гиперзвуковых ракет.

Двум гражданам США и пяти гражданам России предъявлены обвинения в Соединенных Штатах по подозрению в отправке американских военных технологий в РФ в пользу российской армии. Среди подозреваемых – мужчина, которого называют агентом ФСБ.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на информацию министерства юстиции США.

Обвинение утверждает, что упомянутые семь человек незаконно приобрели и экспортировали многофункциональные электронные компоненты, которые могут использоваться как в гражданской, так и в военной промышленности, в частности, для производства ядерного и гиперзвукового оружия.

Также они якобы покупали и вывозили в Россию американские боеприпасы для снайперов, хотя это запрещено.

Трое участников шпионской сети задержаны, еще четырех разыскивают. Среди задержанных – 48-летний россиянин Вадим Конощенок, которого власти США считают шпионом ФСБ. Сейчас он находится в Эстонии и должен быть экстрадирован в США. Конощенок якобы переправлял или лично перевозил приобретенное в США оборудование из Эстонии в Россию.

"Это оборудование, которое может помочь индустрии квантовых компьютеров, промышленности гиперзвукового оружия, представляет большую опасность в руках наших врагов. ФБР будет постоянно отслеживать такие перевозки, которые поддерживают промышленность враждебных стран, продолжая защищать инновационные стратегические технологии", — заявил директор ФБР Кристофер Рей.

По данным Минюста, фигуранты были связаны с московскими компаниями "Серния Инжиниринг" и ООО "Сертал", подконтрольные российским спецслужбам. Эти фирмы, в частности, снабжают электронными компонентами и новыми технологиями военных.

В случае доказательства вины обвиняемым грозит до 30 лет лишения свободы.

Напомним, бывший советский военный, который в начале 90-х уволился из армии и проживал с тех пор в Винницкой области, работал на российское ГРУ, помогая оккупантам в ракетной бомбардировке энергетических объектов региона.

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