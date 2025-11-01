Шпионские дроны заметили над европейской авиабазой НАТО, где хранится ядерное оружие

Над авиабазой в Бельгии заметили шпионские дроны

Над бельгийской авиабазой Кляйне-Брогель, критически важным объектом НАТО, где хранятся ядерные боеголовки, а также планируется размещение истребителей F-35, были замечены неизвестные дроны . Этот инцидент вызвал немедленную реакцию военных и политиков, призывавших к усилению мер безопасности и немедленному уничтожению воздушных целей.

Об этом сообщает местное издание HLN.

Предупреждение и требование сбивать

Мэр города Пир и министр обороны подтвердили инцидент. По словам мэра Стивена Матеи, дрон заметил работник казармы около полуночи. Хотя прибывшая на место полиция не смогла визуально подтвердить присутствие дрона или найти его пилота, данные были переданы военной разведке ADIV.

Министр обороны Бельгии Тео Франкен подтвердил инцидент в социальных сетях, отметив, что дрон был не один.

«Над Кляйне-Брогель было замечено несколько дронов. Система обнаружения работает. Спасибо внимательному дежурному. Расследование продолжается. Нам срочно требуется больше инструментов CUAS для обнаружения и сбивания дронов. Оборона должна приложить все усилия, чтобы сбить эти дроны», — написал он в соцсети X.

Почему база Кляйне-Брогель особенно важна

Авиабаза Кляйне-Брогель является особенно чувствительным объектом в европейской системе безопасности, поскольку там находится ядерное оружие НАТО . Кроме того, в ближайшее время база должна стать одной из ключевых для размещения новых истребителей F-35 .

Появление неизвестных дронов над такой территорией вызывает серьезные вопросы безопасности и усугубляет беспокойство на фоне нестабильной геополитической ситуации.

Инцидент на Кляйне-Брогель не одинок. Ранее в этом месяце подобные сообщения поступали с места военных учений на базе Эльсенборн и над Марш-ан-Фамен , где также были замечены несколько дронов, действовавших организованно и в ночное время.

Полиция и министерство обороны договорились провести срочное совещание для анализа угрозы и усиления мер безопасности, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем и найти пилотов, управляющих шпионскими дронами.

Напомним, на днях вблизи военной базы на юге Эстонии заметили два дрона неизвестного происхождения . Один из них был сбит силами союзников, но его обломки обнаружить не удалось.