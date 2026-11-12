Дженсен Хуанг / © Associated Press

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Скандал вокруг основателя и генерального директора технологического гиганта Nvidia Дженсена Хуанга стремительно углубляется. Недавнее расследование The New York Times обнаружило информацию о его второй внебрачной связи — на этот раз с топ-менеджером компании, работавшей непосредственно под его руководством. На фоне новостей акции корпорации резко упали, а совет директоров рассматривает вопрос об отстранении CEO.

Об этом пишет издание Bored Panda.

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Новые детали: роман с вице-президентом

Согласно расследованию, опубликованному 11 ноября, 63-летний миллиардер имел романтические отношения с 48-летней Кимберли Павелл — вице-президентом Nvidia по вопросам здравоохранения, которая работает в компании почти два десятилетия и подчиняется непосредственно Хуангу.

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Информацию об их связи изданию на условиях анонимности подтвердили пятеро бывших сотрудников компании. По их словам, отношения обсуждались внутри коллектива еще до выхода публикации.

Ситуация обострилась на ежегодной конференции GTC в Сан-Хосе в марте 2026 года. Тогда очевидцы заметили Хуанга и Пауэлл по проявлению романтических чувств в одной из гостиниц Калифорнии. Как утверждают источники, охрана миллиардера оперативно заблокировала свидетеля, пытавшегося снять это на видео, и предложила подписать соглашение о неразглашении (NDA).

Кимберли Павелл / © boredpanda.com

Угроза для должности и реакция рынка

Корпоративная политика Nvidia требует от сотрудников избегать конфликта интересов и ситуаций, связанных с личными отношениями в руководстве. Эксперты по бизнес-этике подчеркивают, что роман с прямым подчиненным является прямым нарушением этических норм в крупных американских компаниях.

После публикации расследования The Wall Street Journal и Reuters сообщили, что совет директоров Nvidia готовится рассмотреть вопрос о смещении Дженсена Хуанга с должности из-за ряда скандалов. Это стало резким изменением позиции компании, ведь еще за три дня до этого совет выражал полную поддержку генеральному директору.

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Инвесторы отреагировали на новости мгновенно: после выхода отчета акции Nvidia упали во внебиржевой торговле приблизительно на 4–5%, а потом падение углубилось до 8% на фоне слухов о возможной отставке руководителя.

Представители Nvidia и сама Кимберли Павелл пока воздерживаются от официальных комментариев.

Напомним, ранее Хуанг оказался в центре скандала из-за признания в романе с китайской бизнесвумен, подозреваемой в шпионаже, после чего он публично извинился перед своей женой, с которой прожил в браке более 40 лет.

Дженсен Хуанг с китайской бизнесвумен Элис Хуанг / © Reuters

Ранее мы писали о том, что китайская шпионка Элис Хуанг использовала роман с боссом Nvidia и обрушила акции компании.

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