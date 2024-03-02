Шпионский скандал: Минобороны Германии подтвердило перехват разговора офицеров Воздушных сил

По оценке Минобороны Германии был перехвачен разговор в Воздушных силах.

В Министерстве обороны Германии подтвердили перехват внутреннего разговора офицеров Воздушных сил, однако затруднились сказать, были ли внесены изменения в оригинальную версию перед публикацией.

Об этом сообщила представитель министерства в комментарии Немецкому агентству прессы в Берлине, пишет n-tv.

"По нашей оценке, был перехвачен разговор в Воздушных силах. Пока мы не можем с уверенностью сказать, были ли внесены изменения в записанную или письменную версию, которая распространяется в социальных сетях", – заявила представитель Минобороны Германии.

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Напомним, военная разведка Германии проверяет инцидент с распространением средствами роспропаганды якобы разговора высокопоставленных офицеров Бундесвера о возможности использования дальнобойных ракет Taurus в Украине. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Ватикан. Шольц назвал сообщение "очень серьезным делом" и пообещал скорейшее расследование.

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