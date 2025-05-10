Шпионский скандал получил продолжение: в Будапеште задержали украинского экс-дипломата

Венгерские силовики устроили эффектную операцию по задержанию украинского эксдипломата / © скриншот с видео

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Венгерские силовики вечером пятницы, 9 мая, провели в центре Будапешта операцию по задержанию «украинского шпиона». Им оказался бывший украинский дипломат Сергей Александров, у которого есть бизнес в столице Венгрии.

Об этом сообщил Telex.

По информации журналиста Виталия Глаголы, Александров в прошлом был первым секретарем посольства Украины в Венгрии. Затем он сменил сферу деятельности и открыл в Будапеште по меньшей мере два ресторана. Его жена также является совладелицей украинского ресторана в столице Венгрии.

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Правительство Венгрии сообщило, что миграционная служба запретила Александрову въезд и проживание в стране из-за якобы шпионской деятельности. Венгерские чиновники снова использовали формулировку «шпионская деятельность под дипломатическим прикрытием» и подчеркнули, что Александров потерял это прикрытие вместе с дипломатическим иммунитетом. Также отмечается, что украинца депортировали из Венгрии той же ночью, «учитывая, что его деятельность представляла серьезную угрозу суверенитету нашей страны».

«Тот факт, что правительство разместило видео на своей странице в социальных сетях, является четким сигналом Киеву. Так же как и тот факт, что мужчина был задержан в ходе эффектной операции, и, как видно на кадрах, спецназовцы поставили его на колени и надели наручники. Это привело к ухудшению венгерско-украинских отношений, а также обострению шпионской войны между двумя странами», — говорится в публикации.

Напомним, «шпионская война» между Будапештом и Киевом началась после того, как впервые в истории Украины СБУ разоблачила агентов военной разведки Венгрии. Агентская сеть военной разведки Венгрии, которая действовала на Закарпатье, собирала данные об обороне региона и настроениях населения.