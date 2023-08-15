Шпионский скандал в Британии: задержали болгар, работавших на РФ (фото)

В Британии задержаны трое граждан Болгарии по подозрению в шпионаже в пользу России.

В Великобритании разразился скандал из-за шпионов – задержали трех граждан Болгарии по подозрению в шпионаже в пользу России. Их обвиняют в угрозе национальной безопасности страны.

Об этом пишет BBC.

По данным журналистов, троих граждан Болгарии задержали еще в феврале 2023 года работники департамента по борьбе с терроризмом в соответствии с законом "О государственной тайне".

Подозреваемые в шпионаже в пользу России – 45-летний Орлин Руссев, 41-летний Бизер Джамбазов и 31-летняя Катрин Иванова.

По данным британских спецслужб, Руссев, Джамбазов и Иванова работали на российские спецслужбы. Их также обвиняют в подделке документов. У задержанных были обнаружены паспорта граждан Британии, Болгарии, Франции, Италии, Испании, Хорватии, Словении, Греции и Чехии.

Что известно о российских шпионах

По данным BBC, Орлин Руссев переехал в Британию в 2009 году и три года проработал техническим специалистом в сфере финансовых услуг. У Руссева также был бизнес, зарегистрированный в России. Компания специализировалась на перехвате электронных сообщений и сигналов. Сам Руссев утверждает, что когда-то работал советником в болгарском министерстве энергетики.

Бизер Джамбазов и Катрин Иванова, по словам соседей, были парой. Они переехали в Великобританию около десяти лет назад, а затем основала общественную организацию, которая помогала переехавшим в страну болгарам знакомиться с "культурой и нормами британского общества".

Бизер Джамбазов работал водителем в одной из местных больниц. А Катрин Иванова была лаборантом в частной медицинской клинике.

Согласно документам, представленным на сайте болгарских ведомств, Иванова и Джамбазов также работали в избирательных комиссиях в Лондоне, позволяющих гражданам, проживающим за границей, голосовать на выборах в Болгарии.

Дело всех трех подсудимых будет рассматривать Центральный уголовный суд Олд-Бейли в Лондоне. Заседание назначено на январь 2024 года.

Британский департамент борьбы с терроризмом публично заявлял о растущем расследовании угроз национальной безопасности и дел о шпионаже, особенно в отношении России.

Их беспокойство вызвали печально известные инциденты последних лет, связанные с операциями российской разведки в Великобритании.

Напомним, в Польше задержали россиян, которые распространяли листовки с призывом вступить в ЧВК "Вагнер".

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