Шпионский скандал в Бундесвере: Шольц обещает скорое разъяснение

Минобороны Германии инициировало проверку возможного российского шпионажа и прослушивания в ведомстве.

После публикации россиянами записи якобы перехваченных разговоров представителей германских военно-воздушных сил канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал в ближайшее время прояснить ситуацию.

Об этом пишет Tagesschau.

Скандал возник после того, как российская пропагандистка Маргарита Симоньян опубликовала запись, на которой обсуждается подрыв Крымского моста ракетами Taurus. В России утверждают, что это реальные разговоры офицеров ВВС Германии.

После этого председатель Комитета парламентского контроля Бундестага Константин фон Ноц призвал к разъяснениям и подчеркнул, что в случае подтверждения информации это будет большой проблемой.

"Возникает вопрос, это разовое событие, или это структурная проблема безопасности", — заявил политик.

В Минобороны ФРГ заявили о начале проверки инцидента федеральным ведомством военной контрразведки (BAMAD).

Находясь с визитом в Ватикане канцлер Германии Олаф Шольц заявил журналистам, что дело "очень серьезное".

"Именно поэтому это сейчас выясняется очень тщательно, очень интенсивно и очень быстро. Это тоже необходимо", – подчеркнул Шольц.

Передача ракет Taurus Украина

В четверг, 22 февраля, Бундестаг принял рекомендацию для правительства Германии о передаче Украине тяжелых вооружений большой дальности, в том числе ракет Taurus. Далее это решение должно поддержать канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Однако по словам Шольца, передача дальнобойного вооружения Украине опасна, поскольку ракеты Taurus могут поразить российскую столицу. Поэтому канцлер заявил, что "пока нет никаких причин" для положительного решения.

Читайте также:

Шольц назвал новую причину, чтобы не передавать Украине ракеты "Таурус"

Taurus для Украины: Рассвет назвал, от чего зависит поставка этих ракет

В России истерика через ракеты Taurus: упомянули о "Третьем рейхе" и "немецко-фашистских оккупантах"