Шпионский скандал в ЕС: расследование, как Венгрия годами шпионила и вербовала чиновников

Евросоюз

Венгерские спецслужбы, вероятно, в течение нескольких лет вели шпионскую деятельность в Брюсселе, собирая информацию об институтах Евросоюза и пытаясь вербовать европейских чиновников. Совместное расследование европейских изданий выявило, что агенты действовали под дипломатическим прикрытием, предлагая чиновникам деньги.

Об этом говорится в совместном расследовании немецкого Spiegel, бельгийского De Tijd и венгерского издания Direkt36.

По данным журналистов, один из агентов — условно названный В. — работал в Брюсселе с 2015 по 2017 год как представитель посольства Венгрии при ЕС. Формально он занимал должность в отделе политики сплоченности под руководством тогдашнего посла Оливера Варгеи, нынешнего еврокомиссара.

Как выяснилось, В. установил контакт с должностным лицом Еврокомиссии, встречался с ним регулярно, собирал не только официальную информацию, но и неформальные слухи. Впоследствии агент предложил собеседнику деньги, однако получил отказ.

Расследователи отмечают, что из Будапешта на агента давили, требуя результатов, и поэтому он начал пользоваться незащищенными каналами связи, что в итоге привело к его разоблачению в 2017 году.

Бельгийская служба госбезопасности от комментариев воздержалась, заявив, что не может «ни подтвердить, ни опровергнуть» информацию.

Несмотря на провал в Брюсселе, карьера В. не пострадала: сейчас у него звание подполковника и, согласно публикации в журнале венгерской военной разведки, он работает в Информационном бюро — службе внешней разведки Венгрии.

Журналисты также обнаружили еще двух вероятных венгерских агентов, которые в тот же период пытались наладить чрезмерно близкие отношения с представителями ЕС.

Напомним, в декабре 2024 года СМИ сообщили, что венгерские спецслужбы шпионили за следователями Европейского офиса по борьбе с мошенничеством, которые расследовали коррупционные дела, связанные с компанией зятя премьера Виктора Орбана. В течение 2015-2017 годов венгерские агенты физически следили за европейскими чиновниками во время их визитов в Венгрию, прослушивали телефоны и обыскивали гостиничные номера для загрузки информации с ноутбуков.