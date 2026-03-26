Шпионский скандал в Германии: офицер Бундесвера "слил" секретные данные

Министерство обороны Германии отстранило от службы офицера Бундесвера из-за подозрения в передаче секретной информации о 150 оборонных проектах. Расследование началось после резонансной публикации документа в издании Politico.

Об этом сообщило Der Spiegel.

В Германии офицера Бундесвера отстранили от исполнения обязанностей из-за подозрения в утечке секретной информации, касающейся долгосрочных оборонных программ. По информации издания, речь идет о капитане фрегата, который работал в Минобороны и мог передать посторонним лицам закрытый перечень из более 150 запланированных закупок вооружения.

Расследование началось после того, как факсимиле документа появилось на сайте издания Politico. В этом списке были указаны оборонные проекты, запланированные с осени 2025 года до конца 2026-го, и доступ к нему был лишь у отдельных сотрудников.

Утечку признали настолько серьезной, что ведомство обратилось в прокуратуру и получило санкцию на обыск личных устройств офицера — телефона и компьютера. Следователи утверждают, что на этих устройствах обнаружили доказательства передачи документа представительнице оборонного лобби.

После этого военного отстранили от службы, лишили доступа к секретной информации, и теперь ему может грозить увольнение.

В Минобороны Германии ситуацию не комментируют, ссылаясь на то, что продолжается расследование.

К слову, накануне издание Politico писало, у немецкой партии AfD есть доступ к тысячам секретных документов ЕС через систему EuDoX, что вызывает панику среди европейских дипломатов. Существуют обоснованные подозрения, что данные о помощи Украине, финансирование за счет активов РФ и закрытые встречи послов могут «сливаться» Кремлю или Китаю. Из-за риска шпионажа дипломаты уже ограничивают обмен чувствительной информацией, переходя к узким кругам доверенных лиц. Сама партия все обвинения отвергает.

В прошлом году в Германии разгорелся скандал из-за обвинений в адрес партии AfD в возможном шпионаже в пользу РФ. Центристы обвиняли депутата Ринго Мюльманна в сборе чувствительных данных о транзите западного оружия и системы ПВО через парламентские запросы. МВД Тюрингии предполагало, что это может быть работой на Кремль, тогда как в AfD называли свои действия законным депутатским контролем.